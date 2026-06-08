Una commissione d’inchiesta ha accertato che un omicidio in Gran Bretagna non è stato impedito perché il sospettato, di origine guineana, era stato giudicato come non una minaccia a causa della sua etnia. Il delitto è avvenuto pochi giorni dopo un altro omicidio, e si indaga su presunte discriminazioni nelle decisioni di fermare sospetti. Non sono state fornite altre informazioni sui soggetti coinvolti o sulle procedure adottate.

A pochi giorni dal delitto Nowak, una commissione d’inchiesta appura che un killer guineano non fu fermato prima di uccidere in virtù di criteri etnici. I medici: «Invitati a ridurre il numero di pazienti “coloured”». Il 13 giugno 2023, a Nottingham, Valdo Calocane, originario della Guinea Bissau, ha accoltellato a morte Barnaby Webber, Grace O’Malley-Kumar e Ian Coates. Li ha massacrati, scrissero gli agenti di polizia intervenuti sul posto. Dopo gli accoltellamenti, Calocane ha rubato il furgone di una delle vittime e lo ha usato per investire i Wayne Birkett, Sharon Miller e Marcin Gawronski, che avevano l’unica colpa di passare per strada in quel momento. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - In Gran Bretagna vietato bloccare gli assassini se hanno la pelle scura

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In Gran Bretagna, vietato bloccare gli assassini non bianchi per ridurre il numero dei pazienti coloured Il caso del guineano Valdo Calocane, lasciato libero di accoltellare a morte tre persone e investirne altrettante. @franborgonovo x.com

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