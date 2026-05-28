Il sovrano britannico ha annunciato un piano per proteggere gli scoiattoli rossi, considerati in pericolo di estinzione nel paese. La strategia prevede l’impiego di un contraccettivo da somministrare agli scoiattoli grigi, specie invasive, per controllarne la popolazione e favorire quella dei rossi. Il progetto mira a ridurre la competizione tra le due specie e a preservare gli esemplari autoctoni. La decisione segue anni di discussioni sulla tutela della biodiversità locale.

R e Carlo, si sa da tempo, ha un debole per gli scoiattoli rossi. Quelli nativi britannici, che il monarca si diverte spesso a scoprire nelle sue lunghe passeggiate estive nei boschi di Balmoral, in Scozia, rischiano l’estinzione a causa del numero crescente della popolazione grigia, particolarmente invasiva. E il sovrano ha aggiunto anche questa battaglia ambientalista al programma già corposo di iniziative da lui sostenute: ha chiesto ai suoi scienziati di trovare al più presto una soluzione definitiva – ma non violenta – per salvare i suoi scoiattolini rossi. Re Carlo III pioniere incompreso: il documentario “Finding Harmony” su Prime Video X Re Carlo dichiara guerra agli scoiattoli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il sovrano vuole salvare gli scoiattoli rossi, in via di estinzione in Gran Bretagna. E lo farà con un contraccettivo da amministrare a quelli grigi

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