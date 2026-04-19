Perugia Marco Maovaz scuote il dibattito sulle origini umane | All’inizio tutti avevamo la pelle scura

Durante un'intervista rilasciata a Fast News Platform, uno studioso romano ha affermato che all'inizio dell'evoluzione umana tutte le persone avevano la pelle scura. La dichiarazione ha suscitato reazioni e commenti nel dibattito pubblico, anche se non sono state fornite ulteriori spiegazioni o riferimenti scientifici specifici. La conversazione si concentra ora su come queste affermazioni possano influenzare le interpretazioni storiche e scientifiche sul tema.

Una dichiarazione destinata a far discutere quella dello studioso romano Marco Maovaz, intervenuto su Fast News Platform. Secondo gli studi riportati da Maovaz che opera e vive a Perugia, la pelle chiara sarebbe comparsa relativamente di recente nella storia dell’uomo, all’incirca 10 mila anni fa, come risultato di mutazioni genetiche avvenute in diverse aree del mondo. “Per gran parte della nostra storia evolutiva – afferma Maovaz – la specie umana aveva caratteristiche comuni, tra cui una pigmentazione più scura della pelle. Le variazioni successive sarebbero il frutto di adattamenti ambientali”. Lo studioso richiama anche ricostruzioni genetiche che, secondo alcune ricerche, mostrerebbero tratti ancestrali più vicini alle popolazioni africane.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia. Marco Maovaz scuote il dibattito sulle origini umane: “All’inizio tutti avevamo la pelle scura” Notizie correlate Il caso Mangione: il dibattito sulle pene capitali in un processo che scuote l’America medicaLuigi Mangione, un ventisettenne italo-americano, è stato ufficialmente escluso dalla possibilità di essere condannato alla pena di morte per... Trump vs Meloni e costi occupazioni: il dibattito che scuote l’ItaliaIl dibattito e sociale di giovedì 16 aprile 2026 si concentra su tre pilastri critici: le ripercussioni delle scelte geopolitiche di Washington, il...