In fuga dal grande inganno delle app d' incontri e il boom dei club di lettura

Il settore degli incontri online si basa sull’idea che visualizzare più profili aumenti le possibilità di trovare una corrispondenza. Tuttavia, questa strategia ha portato a un certo scetticismo tra gli utenti, che si sono rivolti a soluzioni alternative come i club di lettura. Questi gruppi, spesso locali o virtuali, rappresentano un modo diverso di incontrarsi, focalizzato su interessi condivisi e interazioni più autentiche, rispetto alle piattaforme di incontri digitali.

Per anni il mondo degli appuntamenti online è stato dominato da una promessa semplice: più profili vedi, più possibilità hai di trovare la persona giusta. Il risultato, però, è stato spesso l'opposto. Migliaia di utenti si sono ritrovati intrappolati in una spirale fatta di swipe compulsivi (per. 🔗 Leggi su Today.it

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