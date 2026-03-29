Milano città dei single e delle app di incontri | più di 140mila cercano il partner ogni giorno su Tinder e Hinge

A Milano, sempre più persone vivono da sole e cercano un partner attraverso le app di incontri. Ogni giorno, oltre 140.000 utenti tra Tinder e Hinge sono attivi nella città, utilizzando queste piattaforme per cercare relazioni. La tendenza vede un aumento costante del numero di single che optano per le applicazioni digitali per incontrare nuove persone.

Milano è abitata sempre più da single. E l’amore, sempre più spesso, si cerca con un’app. Nel capoluogo lombardo, cresce anno dopo anno il numero di persone che vivono da sole. Nel 2025, scrive l’edizione cittadina di Repubblica, i single hanno raggiunto quota 449.223, circa mille in più rispetto all’anno precedente, con un incremento di circa 40mila unità negli ultimi cinque anni. Oggi i nuclei composti da una sola persona rappresentano il 57% delle 780.935 famiglie milanesi. Sempre più single, calano le famiglie numerose. In altre parole, più della metà dei residenti vive da sola. E il dato diventa ancora più evidente allargando lo sguardo: almeno otto milanesi su dieci abitano da soli o con una sola altra persona. 🔗 Leggi su Open.online

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