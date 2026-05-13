App d’incontri online a Modena boom di segnalazioni sulle chat ‘fasulle’ svuota crediti

A Modena sono aumentate le segnalazioni riguardanti chat di incontri online considerate false, spesso usate per sottrarre denaro agli utenti. Le vittime, attirate dall’idea di un incontro romantico, si sono ritrovate a perdere crediti o denaro. La sede locale di un’associazione ha analizzato il fenomeno, che coinvolge strumenti digitali e pratiche ingannevoli. Sono stati segnalati diversi casi di truffa legati a queste piattaforme.

L’illusione di un incontro galante che si trasforma in un salasso economico. È questo il fenomeno approfondito dalla sede modenese di U.Di.Con. Emilia-Romagna. Al centro del mirino finiscono diverse applicazioni di dating online (siti di incontri) che, promettendo contatti immediati e gratuiti.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Quale app di incontri dovrei provare reddit

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