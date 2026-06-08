In cammino verso Ancona Capitale della Cultura 2028 | arriva La punta della lingua 2026

È stata presentata al Palazzo del Popolo di Ancona la 21esima edizione del Festival internazionale di poesia totale “La punta della lingua”, che si svolgerà dal 27 giugno al 6 luglio in diversi comuni della regione. La manifestazione coinvolge le città di Ancona, Jesi, Fermo, Grottammare, Recanati, Osimo e Offagna. La manifestazione si inserisce nel percorso verso Ancona come Capitale della Cultura 2028.

ANCONA – È stata presentata al Palazzo del Popolo di Ancona, la 21esima edizione del Festival internazionale di poesia totale “La punta della lingua”, da sabato 27 giugno fino a lunedì 6 luglio, nei comuni di Ancona, Jesi, Fermo, Grottammare, Recanati, Osimo e Offagna. L’evento apre il cammino. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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