Atrium guarda al futuro | Ancona entra nella Rotta Europea in vista della Capitale della Cultura 2028

L’Assemblea annuale di ATRIUM, l’associazione dedicata alla Rotta Culturale Europea e focalizzata sull’architettura dei regimi totalitari del XX secolo, si è svolta recentemente a Cracovia. Durante l’evento, si è parlato del coinvolgimento di Ancona, che ora fa parte della Rotta Europea in vista della candidatura a Capitale della Cultura 2028. La partecipazione all’iniziativa rappresenta un passo importante per la città, che si prepara a promuovere il proprio patrimonio culturale attraverso questo percorso europeo.

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