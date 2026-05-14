Atrium guarda al futuro | Ancona entra nella Rotta Europea in vista della Capitale della Cultura 2028
L’Assemblea annuale di ATRIUM, l’associazione dedicata alla Rotta Culturale Europea e focalizzata sull’architettura dei regimi totalitari del XX secolo, si è svolta recentemente a Cracovia. Durante l’evento, si è parlato del coinvolgimento di Ancona, che ora fa parte della Rotta Europea in vista della candidatura a Capitale della Cultura 2028. La partecipazione all’iniziativa rappresenta un passo importante per la città, che si prepara a promuovere il proprio patrimonio culturale attraverso questo percorso europeo.
Si è conclusa nei giorni scorsi a Cracovia l’Assemblea annuale di ATRIUM, l’Associazione della Rotta Culturale Europea dedicata all'architettura dei regimi totalitari del XX secolo. L’incontro, svoltosi in un momento storico in cui i valori democratici sembrano vacillare sotto la pressione di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Capitale cultura 2028, Ancona fa un figurone: un dossier tra mare e rotta verso il futuroAncona, 26 febbraio 2026 – E’ proprio vero che gli esami non finiscono mai, come diceva il grande Eduardo De Filippo.