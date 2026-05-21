Ancona Capitale italiana della cultura 2028 il titolo è in Gazzetta Ufficiale

Il 20 maggio 2026 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale una delibera del Consiglio dei ministri datata 3 aprile, che assegna alla città di Ancona il titolo di Capitale italiana della cultura per l'anno 2028. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso questo documento, che conferma l'assegnazione del riconoscimento. La delibera evidenzia l'atto formale con cui il governo ha ufficializzato la designazione della città.

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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2026 la delibera del Consiglio dei ministri del 3 aprile che conferisce alla città di Ancona il titolo di Capitale italiana della cultura per il 2028. Il provvedimento conclude il passaggio seguito alla designazione proposta dal Ministero della Cultura. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028 Sullo stesso argomento Leggi anche: Ancona capitale italiana della Cultura 2028, un titolo che guarda al futuro Ancona Capitale italiana della Cultura 2028ABBONATI A DAYITALIANEWS Annuncio ufficiale del Ministero della Cultura È Ancona ad aggiudicarsi il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028,... Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028: oltre 80 imprese in Confindustria per costruire il futuro della città. L’incontro con il sindaco Silvetti e l’assessore Paraventi marcheinfinite.com/2026/05/12/anc… @Confindustria @diegomingarelli @MartaParaventi x.com Ancona Capitale italiana della cultura 2028, il titolo è in Gazzetta UfficialeÈ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2026 la delibera del Consiglio dei ministri del 3 aprile che conferisce alla città di Ancona il titolo di Capitale italiana della cultura per ... orizzontescuola.it Ancona Capitale della Cultura 2028, la risposta delle imprese: Confindustria riunisce oltre 80 aziendeNella sede dell’Associazione Dorica l’incontro con il sindaco Silvetti e l’assessore Paraventi dedicato alle prospettive di sviluppo e crescita legate al prestigioso riconoscimento ... anconatoday.it