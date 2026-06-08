In Brianza il laboratorio per il recupero dei crediti scolastici pensato per tutti

In Brianza è stato aperto un laboratorio dedicato al recupero dei crediti scolastici. Il servizio si rivolge a studenti di tutte le età, offrendo supporto per recuperare materie, prepararsi agli esami di settembre o rafforzare il metodo di studio in vista dell’anno scolastico successivo. L’obiettivo è aiutare gli studenti a consolidare le competenze e affrontare con maggiore sicurezza il percorso scolastico.

Un laboratorio per permettere a tutti gli studenti di recuperare le materie scolastiche, preparare gli esami di settembre o consolidare il metodo di studio in vista del nuovo anno scolastico. È per questo che nasce “3+3. Recuperare, organizzarsi, ripartire: facciamolo con gli strumenti giusti!”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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