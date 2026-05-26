Recupero crediti bollette e mutui nel mirino | la mappa dei debiti degli italiani

Il recupero crediti in Italia ha toccato livelli record, contribuendo a restituire al sistema economico una liquidità pari all’1% del PIL nazionale. Tra le voci più significative ci sono i debiti relativi a bollette e mutui, che rappresentano una fetta importante di questa ripresa. La situazione evidenzia un aumento delle pratiche di recupero e una maggiore pressione sui debitori. Il dato si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle questioni di credito e solvibilità.

Il recupero crediti in Italia ha raggiunto livelli record, restituendo al sistema economico una liquidità pari all’ 1% del Pil nazionale. A dirlo è il XVI rapporto di Unirec, realizzato con Nomisma e pubblicato a maggio 2026. Dietro questo fenomeno ci sono milioni di bollette non pagate, rate di mutui sospese, prestiti personali in sofferenza, canoni e finanziamenti rimasti inevasi. Ma c’è anche un cambiamento strutturale: il debito non è più un evento straordinario, bensì una componente ordinaria della gestione economica di famiglie e imprese. Recupero crediti, milioni di pratiche in Italia. Secondo il report, nel 2025 sono state affidate alle società di recupero crediti 51,8 milioni di pratiche, il 12% in più rispetto al 2024 e il dato più alto degli ultimi sei anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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