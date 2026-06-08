In arrivo un weekend di sole e caldo afoso ma prima c' è l' incognita pioggia

Per il fine settimana sono previste condizioni di sole e temperature elevate, con umidità elevata. Tuttavia, nei prossimi giorni si attende un possibile peggioramento del tempo a causa di un impulso instabile proveniente dall’Atlantico, che potrebbe portare temporali. La regione, in gran parte sotto l'influenza dell’anticiclone delle Azzorre, potrebbe comunque essere interessata da rovesci isolati. La protezione delle propaggini orientali dell’anticiclone potrebbe limitare le precipitazioni in alcune zone, ma non si escludono locali rovesci.

Il Veneto resta in gran parte protetto dalle propaggini più orientali dell'anticiclone delle Azzorre, tuttavia nel corso dei prossimi giorni un impulso instabile di matrice atlantica potrebbe determinare la formazione di qualche temporale.Per Verona, le previsioni di 3BMeteo indicano un tempo a. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Heat and humidity bring elevated ozone concerns today

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