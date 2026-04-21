Torino pioggia in arrivo | il meteo cambia prima del sole nel weekend

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, le previsioni indicano un cambiamento nel tempo nei prossimi giorni, con piogge previste tra domani e mercoledì. Successivamente, le condizioni meteorologiche miglioreranno e si attendono giornate di sole nel fine settimana. La città si appresta a vivere un periodo di variabilità atmosferica, con le precipitazioni che si alterneranno a momenti di cielo sereno.

La città di Torino si prepara ad affrontare una settimana caratterizzata da un’alternanza di condizioni meteorologiche, con precipitazioni attese tra domani e mercoledì che lasceranno poi spazio a un clima decisamente più sereno durante il fine settimana. Le temperature rimarranno comunque in linea con la stagionalità primaverile, oscillando tra minimi di 8 °C e massime che toccheranno i 23 °C. L’attuale scenario meteo vede l’inizio di questa martedì 21 aprile con cieli prevalentemente poco nuvolosi e assenza di pioggia, con un intervallo termico compreso tra i 13 e i 23 °C. Tuttavia, le dinamiche atmosferiche locali mostrano un cambiamento...🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Torino, pioggia in arrivo: il meteo cambia prima del sole nel weekend

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