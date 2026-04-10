Weekend di sole ma c’è una data per la svolta | pioggia in arrivo e temperature in calo

Il fine settimana in Puglia sarà caratterizzato da giornate soleggiate e temperature piacevoli. Tuttavia, a partire dalla prossima settimana, le condizioni meteorologiche cambieranno con l’arrivo di precipitazioni e una diminuzione delle temperature. Le previsioni indicano che il tempo si stabilizzerà nel weekend, ma già si prevede un peggioramento nelle giornate successive. La situazione rimane sotto osservazione da parte degli esperti del settore meteorologico.

Sarà un fine settimana ancora soleggiato e dal clima mite sulla Puglia, ma dalla prossima settimana la situazione meteo potrebbe cambiare, con l'arrivo della pioggia e un calo delle temperature.Weekend di sole e tempo stabile"L’anticiclone - spiega l'esperto di 3bmeteo, Lorenzo Badellino -. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Previsioni meteo Roma: nel weekend sole, freddo e pioggia, temperature in caloDa venerdì 20 a domenica 22 marzo ci attendono sole, forse poca pioggia e temperature in calo.

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Weekend di sole in Italia, poi da domenica un altro peggioramentoTemperature elevate fino a domenica, ma un peggioramento è in arrivo all'inizio della prossima settimana con possibili temporali. lavocedivenezia.it

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