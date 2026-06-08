In arrivo rovesci serali e calo termico tra novarese e Vco | poi nel weekend temperature oltre i 30 gradi
Nel Nord-Est del Piemonte si prevede un calo delle temperature e rovesci serali nei prossimi giorni, in particolare tra il novarese e il Vco. Durante il weekend, le temperature supereranno i 30 gradi. All'inizio della settimana, un'area di alta pressione favorirà condizioni di parziale stabilità, anche se il passaggio di correnti atlantiche settentrionali potrà influenzare il clima della regione.
Nei primi giorni della settimana un'area di alta pressione garantirà parziale stabilità sul quadrante nord-orientale del Piemonte, pur venendo insidiata dal passaggio di correnti atlantiche settentrionali. Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, nella serata di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie e thread social correlati
Meteo, scoppia l’estate in Europa: in Italia nel weekend temperature oltre i 30 gradiL’Europa si prepara a vivere un’ondata di caldo che segnerà un’anticipazione dell’estate.
Caldo in arrivo in Toscana: tra sabato 23 e domenica 24 temperature oltre 30 gradiIn Toscana si prevede un aumento delle temperature tra sabato 23 e domenica 24, con valori superiori ai 30 gradi.