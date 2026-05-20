In Toscana si prevede un aumento delle temperature tra sabato 23 e domenica 24, con valori superiori ai 30 gradi. Dopo giorni caratterizzati da condizioni instabili, con piogge e clima fresco, si prevede un cambiamento con l’arrivo di un’ondata di caldo estivo. Le previsioni indicano che le temperature continueranno a salire, portando condizioni più asciutte e soleggiate nella regione. La situazione climatica si manterrà stabile almeno fino al weekend, con condizioni di caldo che interesseranno soprattutto le ore centrali della giornata.

FIRENZE – Il tempo instabile, piovoso e fresco di questi giorni lascia il campo ad un’ondata di caldo estivo in Toscana. Già da oggi pomeriggio, mercoledì 20 maggio 2026, pressione in aumento a tutte le quote per via del rinforzo di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. È l’anticipo di una massa d’aria che arriva dritta dal deserto, e quando si unisce all’aumento della compressione atmosferica il risultato è uno solo: temperature in rapida risalita su tutta l’Italia. Domani, giovedì 21 maggio, si attendono temeperature massime tra i 26 e i 29 °C in Toscana e al Nord. Nel fine settimana il caldo diventerà più intenso, con picchi di 30-31 °C nelle zone interne della Toscana e in Val Padana. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caldo in arrivo in Toscana: tra sabato 23 e domenica 24 temperature oltre 30 gradi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to Talk About Restaurants in Italian | Easy Italian Conversation

Sullo stesso argomento

Caldo in arrivo sul Comasco: temperature in aumento verso i 30 gradiSettimana ancora variabile sul Lago di Como e in provincia, ma con temperature in deciso aumento verso valori quasi estivi.

Caldo anomalo in arrivo: temperature fino a 30 gradi, durerà più a lungo del previsto.Caldo anomalo in arrivo: temperature fino a 30 gradi, durerà più a lungo del previsto.

Meteo Italia, nubi in aumento e temporali pomeridiani prima dell’arrivo del caldo africano x.com

Caldo estivo in arrivo, nel weekend picchi fino a 31 gradi in ToscanaDopo la parentesi di neve e freddo, cambia tutto: l’anticiclone subtropicale riporta il sole su tutta la regione. Secondo il consorzio LaMMA e 3bMeteo, nel fine settimana le temperature regaleranno un ... lanazione.it

Viaggio in Cina Luglio con i miei reddit

Meteo prossimi giorni: ondata di caldo in arrivo sull'Italia?Clima ancora variabile ad inizio settimana, ma nella parte centrale la rimonta dell'alta pressione con sole e caldo diffuso. Le previsioni meteo. meteo.it