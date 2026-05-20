Caldo in arrivo in Toscana | tra sabato 23 e domenica 24 temperature oltre 30 gradi

Da firenzepost.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Toscana si prevede un aumento delle temperature tra sabato 23 e domenica 24, con valori superiori ai 30 gradi. Dopo giorni caratterizzati da condizioni instabili, con piogge e clima fresco, si prevede un cambiamento con l’arrivo di un’ondata di caldo estivo. Le previsioni indicano che le temperature continueranno a salire, portando condizioni più asciutte e soleggiate nella regione. La situazione climatica si manterrà stabile almeno fino al weekend, con condizioni di caldo che interesseranno soprattutto le ore centrali della giornata.

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FIRENZE – Il tempo instabile, piovoso e fresco di questi giorni lascia il campo ad un’ondata di caldo estivo in Toscana. Già da oggi pomeriggio, mercoledì 20 maggio 2026, pressione in aumento a tutte le quote per via del rinforzo di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. È l’anticipo di una massa d’aria che arriva dritta dal deserto, e quando si unisce all’aumento della compressione atmosferica il risultato è uno solo: temperature in rapida risalita su tutta l’Italia. Domani, giovedì 21 maggio, si attendono temeperature massime tra i 26 e i 29 °C in Toscana e al Nord. Nel fine settimana il caldo diventerà più intenso, con picchi di 30-31 °C nelle zone interne della Toscana e in Val Padana. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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