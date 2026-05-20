L’Europa si prepara a vivere un’ondata di caldo che segnerà un’anticipazione dell’estate. A partire da oggi, le previsioni indicano un aumento delle temperature su diversi paesi del continente, Italia inclusa. Nel fine settimana, si prevedono in alcune zone temperature superiori ai 30 gradi. Questo cambiamento climatico si manifesta con un deciso rialzo delle temperature rispetto ai giorni precedenti, segnando l’ingresso di una fase più calda e soleggiata.

L’estate arriva in anticipo. Già da oggi, infatti, è atteso un netto cambio climatico che porterà temperature più alte in tutta Europa, Italia compresa. “ Già a partire da mercoledì l’anticiclone subtropicale inizierà ad espandersi dalla Penisola Iberica verso la Francia ed entro il weekend raggiungerà il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e gran parte della Mitteleuropa”, secondo le previsioni meteo di 3bmeteo.com. “Le condizioni atmosferiche – spiega il meteorologo Manuel Mazzoleni – risulteranno stabili e in prevalenza soleggiate su gran parte delle zone menzionate, con temperature destinate ad aumentare giorno dopo giorno”. Insomma, arriverà una “vera e propria ondata di caldo estivo ”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meteo, scoppia l’estate in Europa: in Italia nel weekend temperature oltre i 30 gradi

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Meteo, previsioni meteo Europa Lunedì 01 dicembre 2025

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