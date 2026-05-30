Il 11 giugno si terrà uno sciopero dei treni organizzato dai sindacati in risposta alle modifiche ai servizi Intercity. L'agitazione coinvolgerà i treni a lunga percorrenza e interesserà le fasce di garanzia previste dalla legge. Durante la giornata, alcuni treni potrebbero essere cancellati o subire variazioni di orario. Le fasce di garanzia saranno rispettate, ma si prevedono possibili disagi per i viaggiatori.

I sindacati del settore ferroviario hanno proclamato uno sciopero di 8 ore per l’11 giugno, per protestare contro il modo in cui il Governo ha deciso di svolgere le gare per l’assegnazione dei servizi Intercity. A partire dal 2027, infatti, non sarà più soltanto Trenitalia a gestire le tratte di lunga percorrenza in Italia. Le sigle sono particolarmente opposte alla divisione in lotti, che assegnerebbe varie parti del Paese a diverse aziende. Nuovo sciopero dei treni l'11 giugno, orari e fasce di garanzia Perché scioperano i sindacati Come saranno gli Intercity del futuro Nessuna liberalizzazione Nuovo sciopero dei treni l’11 giugno,... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sciopero dei treni l'11 giugno, i sindacati protestano contro il nuovo Intercity: orari e fasce di garanzia

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