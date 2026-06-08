Imprese addio Power point e slides | ora gli eventi si allestiscono nelle immersive experience

Da quotidiano.net 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le aziende stanno abbandonando le presentazioni tradizionali su PowerPoint e le slide statiche. Ora, per gli eventi, si preferiscono ambienti immersivi e esperienze interattive. Questa svolta coinvolge l’utilizzo di tecnologie avanzate come realtà virtuale e aumentata, che permettono di creare ambientazioni più coinvolgenti rispetto ai metodi tradizionali. Le nuove modalità vengono adottate per rendere le presentazioni più dinamiche e più adatte ai tempi moderni. La tendenza si sta diffondendo tra le imprese di vari settori.

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Roma, 8 giugno 2026 – Addio alle noiose presentazioni su Power point. Addio anche alle vecchie e anonime slides. La nuova frontiera delle convention aziendali e del mondo del business ora è letteralmente proiettata verso la realtà immersiva. Il settore degli eventi aziendali, infatti, sta attraversando una trasformazione profonda e radicale: secondo le analisi condotte da Future Market Insights, con un mercato globale che ha superato gli 1,4 miliardi di dollari di valore nel 2024 e che si prevede crescerà, entro il 2034, oltre i 2,3 miliardi di dollari (+64,3%), le esperienze immersive stanno diventando essenziali, non rappresentando più un’opzione o un’alternativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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