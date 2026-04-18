Anniversario della Liberazione | si comincia con gli eventi nelle frazioni Il programma

Inizia il programma di celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione, con eventi programmati nelle frazioni e nelle zone centrali della città. La giornata di domenica 19 aprile vedrà il debutto di diverse iniziative organizzate dal comitato dedicato e coordinate dall’Istituto di Storia contemporanea di Ferrara. Le cerimonie si svolgeranno nel rispetto del calendario predisposto, con l’obiettivo di ricordare e onorare quegli eventi storici.

Calendario ricco di iniziative e cerimonie in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione. Si parte domenica 19 con gli appuntamenti programmati dal comitato Celebrazioni 25 aprile, con il coordinamento dell'Istituto di Storia contemporanea di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Avigliana ricorda la Resistenza: tutti gli eventi per l'81° anniversario della LiberazioneAvigliana si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con un palinsesto che unisce il rigore della memoria storica alla vivacità... Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma per il 25 Aprile e non soloANCONA – È stato definito e approvato oggi, giovedì 16 aprile, dalla Giunta comunale, il calendario delle manifestazioni per la celebrazione del 25... Altri aggiornamenti Temi più discussi: 81° anniversario della Liberazione 25 Aprile 2026; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Milano è memoria. Gli eventi per l'81° Anniversario della Liberazione; 81° Anniversario della Liberazione. Cervia celebra il 25 aprile: una settimana di eventi per l’81° anniversario della LiberazioneMostre, incontri, cortei e momenti commemorativi: Cervia si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione con un programma articolato che si ... ravennanotizie.it Busto Arsizio celebra l’81° Anniversario della Liberazione: il programma completoTra cerimonie istituzionali, riflessioni storiche e mostre dedicate al ruolo delle donne nella Resistenza, la città si prepara a onorare la memoria del 25 Aprile coinvolgendo scuole e associazioni del ... varesenews.it Sabato 25 aprile celebreremo l'81° anniversario della Liberazione con un'unica proiezione EVENTO "PORCO ROSSO" di Hayao Miyazaki La tradizione continua! Dopo la grande accoglienza dello scorso anno, il 25 aprile si conferma come la giornata perfetta facebook