Addio al black point di Monteverde partono gli interventi per la messa in sicurezza

Sono iniziati i lavori per mettere in sicurezza l’incrocio tra piazzale Enrico Dunant e via di Monteverde, uno dei punti più frequentati della zona di Monteverde Vecchio. Gli interventi prevedono interventi sull’area pedonale e sulla segnaletica, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza per pedoni e automobilisti. L’intervento interessa un’area molto transitata e si svolge in un punto di grande passaggio nel quartiere.

Sono partiti gli interventi per la messa in sicurezza dell’incrocio pedonale tra piazzale Enrico Dunant e via di Monteverde, uno dei punti più trafficati di Monteverde Vecchio.Un incrocio pericolosoAl momento, come spiegato da Roma servizi per la mobilità, le due carreggiate della piazza.🔗 Leggi su Romatoday.it Dissesto idrogeologico: al via gli interventi di messa in sicurezza a Piano Stoppa, MisilmeriLa Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, coordinata dal presidente Renato Schifani, ha completato l’iter di... VIDEO| Al via gli interventi urgenti di messa in sicurezza della Statale 18: rocciatori in azioneConclusa l’attività di perlustrazione del costone, attraverso i droni e la successiva ispezione diretta da parte dei rocciatori in parete, Anas ha...