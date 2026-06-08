imprenditore scomparso nel vesuviano confermato carcere per i 4 fermati

La giudice di Nola ha confermato la custodia cautelare in carcere per quattro persone fermate nell'ambito dell’indagine sulla scomparsa di un imprenditore nel Vesuviano. I quattro sono stati sottoposti a fermo, e il giudice ha accolto la richiesta di mantenimento in carcere. Le autorità proseguono con le indagini, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sui movimenti recenti degli indagati. La scomparsa dell’imprenditore risale a qualche settimana fa.

Tempo di lettura: 2 minuti La giudice per le indagini preliminari di Nola, Giusi Piscitelli, dopo non avere convalidato il provvedimento di fermo ha disposto la permanenza in carcere per le quattro persone accusate del sequestro di persona, della morte come conseguenza di altro reato e dell’occultamento del cadavere dell’imprenditore Francesco Vorraro, 58 anni, di cui si sono perse le tracce nel Vesuviano il 9 febbraio 2026. La giudice, che dopo essersi dichiarata incompetente ha disposto la restituzione degli atti a Napoli, ha stabilito che rimangano in carcere Nunzio Mariano Avino, 33 anni; Luigi Fraschetti, 34 anni; Elio Marchisiello, 34 anni e Gaetano Miranda, 32 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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