imprenditore scomparso nel vesuviano 4 fermati da carabinieri e dda

Quattro persone sono state fermate dai carabinieri e dalla Dda nell’ambito di un’indagine sulla scomparsa di un imprenditore nel Vesuviano. Le autorità hanno eseguito i provvedimenti di fermo, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle accuse o sui motivi dell’arresto. La scomparsa dell’imprenditore risale a qualche settimana fa e le indagini continuano per fare chiarezza sulla vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Quattro persone sono state sottoposte a un provvedimento di fermo emesso dalla Dda di Napoli e notificato stanotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata nell’ ambito delle indagini sull’ imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio 2026. I reati contestati dal pm antimafia Giuseppe Visone che sta coordinando le indagini sono sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Nelle scorse settimane i militari dell’ arma hanno cercato anche scavando con delle ruspe, sempre nel Vesuviano, l’ imprenditore, dopo la denuncia presentata dai familiari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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