imprenditore scomparso quattro fermati nel vesuviano

Quattro persone sono state fermate nel Vesuviano nell’ambito delle indagini sulla scomparsa dell’imprenditore di 58 anni, scomparso il 9 febbraio scorso. Le autorità hanno condotto le operazioni di fermo in relazione a questa vicenda, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui coinvolgimenti specifici. La scomparsa dell’imprenditore è oggetto di indagini in corso, e le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche.

NAPOLI, 3 GIUGNO 2026 – Svolta nelle indagini sulla scomparsa dell’imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, del quale non si hanno più notizie dal 9 febbraio scorso. Nella notte i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito quattro provvedimenti di fermo emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. I destinatari dei provvedimenti, di età compresa tra i 32 e i 34 anni, sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Le indagini coordinate dalla DDA. L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero antimafia Giuseppe Visone. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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