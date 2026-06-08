Tra i vincitori dell’Impact Award figura un progetto dedicato alla promozione di una filiera del cashmere sostenibile in Mongolia. L’iniziativa mira a migliorare le pratiche di allevamento e produzione, favorendo metodi più rispettosi dell’ambiente. La premiazione evidenzia l’attenzione crescente di aziende e enti pubblici verso la sostenibilità ambientale, con un focus particolare su settori tradizionali come quello del cashmere.

Il tema della sostenibilità ambientale è sempre più centrale per aziende, ma anche Enti locali, lungimiranti e al passo coi tempi. Le sfide che il mondo di oggi ci pone possono trasformarsi in opportunità da sfruttare, con impatti positivi per persone, comunità e territori coinvolti. Su questi presupposti si basa la seconda edizione dell’Impact Award, promosso da POLIMI Graduate School of Management in collaborazione con il centro di ricerca Tiresia e con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Il riconoscimento è stato consegnato ai rappresentanti dei sette progetti vincitori nel corso dell’evento che si è tenuto presso il Museo... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Impact Award, tra i vincitori il progetto a supporto della filiera del cashmere sostenibile in Mongolia

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