Passeggiate nei pascoli musica e aperitivo alla scoperta della filiera del cashmere | torna la Festa della pettinatura

Il 2026 è l’anno internazionale dei pascoli e dei pastori, voluto dalle Nazioni Unite per celebrare e valorizzare il ruolo cruciale di questi ecosistemi per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la lotta al cambiamento climatico. In questo contesto, torna sabato 9 maggio per il terzo anno.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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