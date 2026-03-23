Parla Chiaro il progetto della Federico II tra i vincitori della Lingua Open Call

Il progetto Parla chiaro, sviluppato dall’ Università degli Studi di Napoli Federico II, è stato selezionato tra i 16 vincitori della Lingua Open call, un’iniziativa dell’ AI for Good Lab di Microsoft in Europa per promuovere l’inclusione digitale per le lingue europee a basse risorse. Si tratta di lingue con contenuti e dataset online limitati e una loro conseguente sottorappresentazione nell’ambito delle tecnologie di AI rispetto a lingue ad alte risorse come l’inglese, lo spagnolo, il francese o il tedesco. Lingua si propone di colmare questo gap, sostenendo progetti innovativi che raccolgono dataset vocali e testuali di alta qualità per le lingue europee sottorappresentate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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