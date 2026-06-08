Impact Award 2026 | premiati 7 progetti che trasformano sostenibilità e innovazione in valore per l’Italia

Sette progetti sono stati premiati con l’Impact Award 2026, riconoscimenti destinati a iniziative che uniscono sostenibilità e innovazione. Le proposte premiate si concentrano su soluzioni per affrontare le sfide ambientali e sociali, trasformandole in opportunità concrete. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale, con la consegna dei premi a rappresentanti di ciascun progetto. L’evento ha coinvolto istituzioni e aziende impegnate nel settore.

Iniziative capaci di trasformare le sfide ambientali e sociali in opportunità per il Paese, generando impatti tangibili per persone, comunità e territori: sono quelle premiate in occasione della seconda edizione dell’Impact Award, promosso da Polimi Graduate School of Management in collaborazione con il centro di ricerca Tiresia e con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Il riconoscimento è stato consegnato ai rappresentanti dei sette progetti vincitori nel corso dell’evento che si è tenuto presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano e che ha visto la partecipazione del Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, dell’amministratore delegato di CDP, Dario Scannapieco, e della Rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Impact Award, premiati a Milano sette progetti ad alto impatto

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