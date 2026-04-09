Il ministro della salute ha affermato che l'innovazione nel settore sanitario deve essere accessibile e raggiungere concretamente le persone. Durante un intervento, ha sottolineato che l’innovazione vera combina valore clinico e sostenibilità, evidenziando l’importanza di rendere le novità fruibili senza perdere di vista questi aspetti. La discussione si inserisce nel dibattito sulle strategie per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi sanitari.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - "Quando parliamo di innovazione accessibile, dobbiamo avere chiaro un punto: l'innovazione è realmente tale solo se arriva alle persone. Solo se riduce le distanze territoriali. Solo se accorcia i tempi di diagnosi e di presa in carico. Solo se non amplia le disuguaglianze, ma contribuisce a ridurle. Solo se riesce a coniugare valore clinico, sostenibilità organizzativa e sostenibilità economica". Lo ha detto Orazio Schillaci, ministro della Salute, nel videomessaggio inviato all'evento 'Dialoghi sull'Innovazione accessibile - Innovaction', promosso da Adnkronos e Gsk, con il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Schillaci: "Innovazione vera coniuga valore clinico e sostenibilità"

Davidino Marsili lancia la sua osteria romana a Milano che coniuga tradizione e innovazioneDavidino Marsili apre la sua osteria romana a Milano: cucina d’umore, grandi classici, romanità vera e un oste che non si nasconde.

L’Istituto Clinico Quarenghi celebra 60 anni nella riabilitazione: nuovi ambulatori, telemedicina e l’inaugurazione del Centro Clinico a BergamoNel 2026 l’Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme festeggia un altro importante traguardo: dopo il centenario della fondazione, celebrato...

Ssn. Schillaci: Ricerca, innovazione, prevenzione e digitalizzazione per un sistema efficiente e sostenibileNel suo intervento alla XXVI edizione di Salute Direzione Nord, il ministro ha ribadito il ruolo centrale di innovazione, digitalizzazione e ricerca per lo sviluppo del Ssn, sottolineando l'importanza ... quotidianosanita.it

Neonatologia. Schillaci: Innovazione e prevenzione al servizio dei neonati, ma l’empatia dei professionisti è insostituibileIl ministro della Salute in un messaggio inviato alla Società Italiana di Neonatologia sottolinea la necessità di coniugare innovazione e umanità nella cura dei neonati, ricordando i risultati della ... quotidianosanita.it