Il Leone XIV ha affermato che la risposta all’immigrazione deve mettere al centro le persone, affrontando le cause che spingono a partire e superando la gestione dei flussi migratori. Ha sottolineato l’importanza di promuovere il diritto di rimanere nella propria terra. La posizione si concentra sulla necessità di interventi che vadano oltre le politiche di controllo, favorendo soluzioni che rispettino i diritti dei migranti e dei rifugiati.

"La situazione dei migranti e dei rifugiati richiede una risposta che metta al centro le persone, affronti le cause che le costringono a partire e vada oltre la semplice gestione di flussi. Da qui nasce una duplice esigenza di giustizia sociale: offrire vie sicure e legali, un'accoglienza rispettosa e reali possibilità di integrazione; e promuovere, al tempo stesso, il diritto di rimanere nella propria terra, operando affinché nessuno debba abbandonare la propria casa per mancanza di pace, di sicurezza o di condizioni di vita dignitose, per le disuguaglianze economiche e gli effetti della crisi climatica": a dirlo è stato Papa Leone XIV al Congresso dei deputati spagnolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Immigrazione, Leone XIV: "Promuovere il diritto di rimanere nella propria terra"

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Conferenza stampa completa di Papa Leone sul volo di ritorno dallAfrica

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