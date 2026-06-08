Immagini dal Sannio | la festa del pane di Gildone

A Gildone, un comune di circa 800 abitanti nel Molise, si è svolta la festa del pane. La manifestazione ha coinvolto la comunità locale e si è svolta in una zona collinare del territorio. Le immagini della giornata mostrano momenti di celebrazione e partecipazione popolare. La festa si tiene tradizionalmente in questa località e rappresenta un appuntamento annuale per i residenti.

Gildone è un comune di circa ottocento abitanti della provincia di Campobasso, situato in una zona collinare del Molise fortorino. Il suo paesaggio è tipico della collina molisana dedita all’agricoltura: numerosi campi coltivati si alternano ad appezzamenti incolti e boschi che ricoprono una buona parte di territorio. Il borgo era già in essere in epoca sannitica, come attestato dal ritrovamento di una necropoli nel territorio comunale, per poi prosperare con l’immigrazione degli abitanti dei feudi di Quadrano e Sant’Andrea.La principale chiesa, dedicata a Sant’Antonio Abate, conserva una prestigiosa opera d’arte: un trittico che nella lunetta ha il Redentore crocifisso, nel mezzo la Madonna col Bambino con l’Adorazione di Sant’Antonio Abate e Sant’Antonio di Padova e nel basso l’ultima cena. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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