Immagini dal Sannio | i Campanarielli e la Valle del Fondacone

In Molise ci sono molti nevai, metri e metri di neve accumulata che non si sciolgono quasi mai, e che mai si trasformano in ghiaccio. Non è facile accedervi perché si trovano nascosti nelle gole più impervie del massiccio del Matese, e prima di poterlo fare è necessario studiare bene le condizioni meteo e la quantità di neve presente. Uno di questi accumuli si trova nel territorio di Roccamandolfi, piccolo borgo di circa 800 abitanti in provincia di Isernia, patria di briganti, nel cui territorio ricade la vetta più alta del massiccio matesino, il monte Miletto. Si tratta di una zona paesaggistica tra le più ricche e belle in regione, dove regna il silenzio e si possono sentire solo il vento e il proprio respiro. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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