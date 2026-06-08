Illuminazione lavori in corso nella zona di Santa Maria di Gesù per la sostituzione di lampade fuori produzione

Da palermotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lavori in corso nella zona di Santa Maria di Gesù per sostituire le lampade vecchie e fuori produzione con nuovi dispositivi compatibili. Sono in corso anche interventi di riparazione di guasti rilevati nei circuiti e nella cabina di illuminazione. Le operazioni mirano a migliorare l’efficienza dell’illuminazione pubblica. Nessuna data specifica è stata comunicata per il termine dei lavori.

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Ricambio delle vecchie lampade ai vapori di mercurio, esauste e fuori produzione, con dispositivi compatibili ma anche riparazione di guasti rilevati nei circuiti e in cabina. Proseguono sugli impianti di pubblica illuminazione della zona Santa Maria di Gesù (alimentati dalla cabina omonima) gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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