Illuminazione lavori in corso nella zona di Santa Maria di Gesù per la sostituzione di lampade fuori produzione
Lavori in corso nella zona di Santa Maria di Gesù per sostituire le lampade vecchie e fuori produzione con nuovi dispositivi compatibili. Sono in corso anche interventi di riparazione di guasti rilevati nei circuiti e nella cabina di illuminazione. Le operazioni mirano a migliorare l’efficienza dell’illuminazione pubblica. Nessuna data specifica è stata comunicata per il termine dei lavori.
Ricambio delle vecchie lampade ai vapori di mercurio, esauste e fuori produzione, con dispositivi compatibili ma anche riparazione di guasti rilevati nei circuiti e in cabina. Proseguono sugli impianti di pubblica illuminazione della zona Santa Maria di Gesù (alimentati dalla cabina omonima) gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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