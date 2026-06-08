Illuminazione lavori in corso nella zona di Santa Maria di Gesù per la sostituzione di lampade fuori produzione

Notizia in breve

Lavori in corso nella zona di Santa Maria di Gesù per sostituire le lampade vecchie e fuori produzione con nuovi dispositivi compatibili. Sono in corso anche interventi di riparazione di guasti rilevati nei circuiti e nella cabina di illuminazione. Le operazioni mirano a migliorare l’efficienza dell’illuminazione pubblica. Nessuna data specifica è stata comunicata per il termine dei lavori.