Al via i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nella zona del porto storico

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nella zona del porto storico. Il progetto, promosso dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, riguarda l’intervento sugli impianti di illuminazione presenti nell’area portuale. La manutenzione mira a migliorare l’efficienza e la sicurezza dell’illuminazione pubblica in questa zona. L’intervento si svolge in un’area di grande rilevanza storica e strategica per la città.

ANCONA – Al via il progetto dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale per la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nella zona del porto storico. Un intervento, realizzato con i fondi del Pnrr Next Generation Eu del Ministero dell’Agricoltura.🔗 Leggi su Anconatoday.it Castellabate, pronti i nuovi impianti di pubblica illuminazioneCirca il 90% della rete cittadina è oggi dotata di tecnologia Led, superando le 3. A1, la stazione di Valdarno chiude in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione degli impiantiArezzo, 2 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata...