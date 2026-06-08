Il Tottenham ha raggiunto un accordo di massima con il Manchester City per il trasferimento di Savinho, esterno brasiliano. L’intesa riguarda una cifra di circa 60 milioni di sterline. La trattativa tra le due società è in fase avanzata, con le parti che stanno definendo i dettagli finali. L’accordo prevede il passaggio del giocatore dal City al Tottenham, ma non ci sono ancora comunicati ufficiali sulla firma del contratto.

Sito inglese: Tottenham e Manchester City hanno siglato un accordo di base per l’attesissimo trasferimento dell’esterno brasiliano Savinho al nord di Londra. Dopo una campagna estenuante in cui gli Spurs hanno preservato per un pelo il loro status di Premier League nell’ultima giornata, la gerarchia del club ha sostenuto aggressivamente l’allenatore Roberto De Zerbi nel mercato dei trasferimenti. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Savinho al Tottenham è vicino alla conclusione. L’aggiornamento rivoluzionario è stato pubblicato da un importante insider degli Spurs su X, che ha rivelato che le trattative tra i due club della Premier League sono nelle fasi finali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Tottenham raggiunge un “accordo di base” con il Man City per Savinho mentre l’accordo da 60 milioni di sterline si avvicina

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