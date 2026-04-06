Nella FA Cup femminile, il Chelsea ha conquistato la qualificazione alle semifinali grazie a un gol all’86’ di Veerle Buurman, che ha deciso il risultato contro il Tottenham. La squadra campione in carica ha concluso la partita con un risultato di 2-1. Nel frattempo, il Manchester City ha raggiunto la fase successiva della competizione, confermando la sua presenza tra le ultime quattro.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Lo straordinario gol di Veerle Buurman all’86’ ha portato il Chelsea, campione in carica della FA Cup femminile, alle semifinali della competizione dopo una vittoria per 2-1 sui rivali del Tottenham. Dopo aver visto il vantaggio di Sam Kerr annullato da Eveliina Summanen al 52?, Buurman ha scelto nel finale il tiro dall’incrocio dei pali dal limite dell’area per suggellare la vittoria. I Blues, eliminati dalla Women’s Champions League ai quarti di finale dall’Arsenal a metà settimana, hanno iniziato bene ma non sono riusciti a trovare un modo per superare Lize Kop. Alyssa Thompson e Lauren James sono state entrambe respinte dal portiere degli Spurs, ma la squadra di Sonia Bompastor è riuscita a portarsi in vantaggio cinque minuti prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - FA Cup femminile: il Chelsea lascia tardi contro il Tottenham mentre il Manchester City raggiunge le semifinali

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