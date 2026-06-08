Il Torino ha scelto Abate | l’ex giocatore del Milan è il nuovo allenatore

Il Torino ha annunciato l’ingaggio di Ignazio Abate come nuovo allenatore. L’ex calciatore del Milan sostituisce il precedente tecnico dopo un’annata senza successi. La società ha deciso di puntare su un progetto a lungo termine e ha scelto un allenatore giovane e con esperienza nel settore. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’accordo.

Cambio di guida tecnica in casa granata. Dopo un’annata deludente il Torino ha scelto di dar vita ad un progetto a lungo termine che si spera possa portare risultati incorraggianti, ingaggiando un allenatore giovane e preparato come Ignazio Abate. IL TORINO HA SCELTO ABATE: I DETTAGLI L’ex giocatore del Milan, reduce da un’ottima stagione in Serie B alla guida della Juve Stabia, ha convinto la dirigenza granata che ha deciso di affidargli il timone della squadra. Nelle scorse ore è andato in scena un incontro tra le parti che è servito per sciogliere gli ultimi dubbi e condividere la programmazione. Abate firmerà un contratto biennale, manca solo l’ufficialità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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