Il Milan ha licenziato l’allenatore Massimiliano Allegri dopo l’eliminazione in Champions League. La decisione è stata presa da RedBird, la società di Gerry Cardinale, che ha deciso di cambiare la guida tecnica. Secondo fonti vicine alla società, il nuovo allenatore sarà scelto con l’obiettivo di rinnovare la squadra e migliorare le prestazioni. La decisione è arrivata subito dopo la sconfitta che ha sancito l’eliminazione europea.

Il fondo RedBird, guidato da Gerry Cardinale, ha avviato una ristrutturazione radicale dell'area tecnica e societaria del Milan. La mancata qualificazione alla prossima Champions League è stata definita ufficialmente dalla proprietà come un "fallimento inequivocabile". La proprietà ha sollevato dai rispettivi incarichi l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri. Cardinale ha deciso di assumere il controllo diretto della transizione societaria verso la stagione 20262027. Le decisioni strategiche verranno prese dopo un consulto stretto con due figure chiave di RedBird: Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rivoluzione Milan, Cardinale cancella l’era Allegri: ecco l’identikit del nuovo allenatore scelto da Ibrahimovic

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, Pedullà: “Cardinale vuole cambiare tutto? Parta da sé stesso e Ibrahimovi?”. Intanto Allegri …Il Milan sta considerando l'esonero dell'allenatore Massimiliano Allegri, con una buonuscita di circa 5 milioni di euro prevista nel bilancio.

Cardinale, Furlani, Ibrahimovic e Allegri: a qualcuno interessa il Milan?Il Milan si prepara ad affrontare due partite importanti, indipendentemente dal giorno e dall’orario in cui si svolgeranno.

Temi più discussi: Allegri-Milan, si va verso l'esonero? Pronta la rivoluzione, big a rischio. E anche i dirigenti rischiano; Milan, altra rivoluzione: Furlani pronto a lasciare. Piace Carnevali come ad. E Allegri...; Milan, la rivoluzione di Cardinale: cambia il vertice; E’ successo una cosa gravissima. La Champions non cancella gli errori. Rinnovo ad un passo. Poi?.

Thread post-partita: AC Milan 1-2 Cagliari | Serie A reddit

Milan, senza Champions è rivoluzione: la decisione di Cardinale sul futuroGerry Cardinale ha deciso: la dirigenza del Milan esce di scena. Come rivela la Gazzetta dello Sport, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il ... spaziomilan.it

Rivoluzione totale. Gazzetta: Cardinale cambia tutto. Dirigenza già azzerata, il Milan taglia Furlani e TareDopo la mancata qualificazione in Champions, sarà rivoluzione totale al Milan: Cardinale ha deciso di mandare via tutta la dirigenza ... milannews.it