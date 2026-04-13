Teatro al Museo internazionale delle marionette | ultimo appuntamento della stagione con Un’Odissea

L’ultimo appuntamento della stagione al Museo internazionale delle marionette si concentra con lo spettacolo

Ci ha fatto sognare, commuovere, sorridere e ridere a crepapelle. Così sarà anche l’ultimo spettacolo della rassegna Teatro al Museo, ideata dal Museo delle marionette per famiglie, bambini e sognatori. Domenica 19 aprile alle 18.30, sarà la volta di “Un’Odissea”, della compagnia Divisoperzero.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Alberto Nicolino al Museo delle Marionette: in scena "La furia di Orlando" e "Le mille e una donna"Mezz’ora dedicata all’ascolto di storie senza tempo, sulle tracce di personaggi mitici o di antichi racconti alla scoperta del femminile.

Teatro al Museo, primo appuntamento del 2026 al Pasqualino con PinocchioTorna, per il primo appuntamento dell’anno, Teatro al Museo, la rassegna ideata e promossa dal Pasqualino per bambini, famiglie e sognatori.