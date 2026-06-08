Caso Francesco Silvestro senatore FI indagato per violenza sessuale su 52enne con lui anche carabiniere Antonio P
Un senatore del centrodestra e un carabiniere sono sotto inchiesta per presunte violenze sessuali su una donna di 52 anni. L’indagine coinvolge entrambi dopo che sono emerse accuse riguardanti un episodio di natura sessuale. La procura ha iscritto nel registro degli indagati i due uomini, senza fornire ulteriori dettagli sulle accuse specifiche o sulle modalità dell’indagine. La vicenda è ancora in fase preliminare e si attendono sviluppi ufficiali.
Sotto inchiesta, dunque, non solo il senatore ma anche il carabiniere. L'iscrizione sarebbe avvenuta con finalità cautelative e per consentire lo svolgimento delle verifiche necessarie Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro risulterebbe indagato nell’ambito di un’inchiesta della Proc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Indagato anche un carabiniere per il caso della violenza sessuale avvenuta in Senato
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