caso francesco silvestro senatore fi indagato per violenza sessuale su 52enne con lui anche carabiniere antonio p

Notizia in breve

Un senatore del centrodestra e un carabiniere sono sotto inchiesta per presunte violenze sessuali su una donna di 52 anni. L’indagine coinvolge entrambi dopo che sono emerse accuse riguardanti un episodio di natura sessuale. La procura ha iscritto nel registro degli indagati i due uomini, senza fornire ulteriori dettagli sulle accuse specifiche o sulle modalità dell’indagine. La vicenda è ancora in fase preliminare e si attendono sviluppi ufficiali.