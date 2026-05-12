A Napoli torna il Dmed il Salone della Dieta Mediterranea dedicato al tema della pace

A Napoli, dall’11 al 13 giugno, si terrà la quinta edizione del Dmed, il Salone della Dieta Mediterranea, presso la Stazione Marittima. La manifestazione, ideata e organizzata dal Consorzio Edamus, si concentrerà su temi legati al cibo, alla cultura, al benessere e alla pace. L’evento vede la partecipazione di diverse realtà del settore e si svolge in un contesto dedicato alla promozione della dieta mediterranea.

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