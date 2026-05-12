A Napoli torna il Dmed il Salone della Dieta Mediterranea dedicato al tema della pace
A Napoli, dall’11 al 13 giugno, si terrà la quinta edizione del Dmed, il Salone della Dieta Mediterranea, presso la Stazione Marittima. La manifestazione, ideata e organizzata dal Consorzio Edamus, si concentrerà su temi legati al cibo, alla cultura, al benessere e alla pace. L’evento vede la partecipazione di diverse realtà del settore e si svolge in un contesto dedicato alla promozione della dieta mediterranea.
Dall’11 al 13 giugno la Stazione Marittima di Naples ospiterà la quinta edizione del Dmed – Salone della Dieta Mediterranea, manifestazione ideata e organizzata dal Consorzio Edamus dedicata ai temi del cibo, della cultura, del benessere e della pace. Per tre giornate Napoli diventerà il centro del confronto internazionale sulla Dieta Mediterranea, riconosciuta patrimonio immateriale dell’Unesco, attraverso convegni, workshop, degustazioni, laboratori, attività di networking e appuntamenti dedicati alle eccellenze agroalimentari italiane. L’edizione 2026 avrà come filo conduttore il tema della pace, indicato dagli organizzatori come uno dei valori centrali dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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