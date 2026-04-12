Mya la figlia di Montrucchio e Mancini compie 18 anni | la festa

Mya, figlia di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, ha compiuto 18 anni il 10 aprile 2026. La giovane ha festeggiato questa tappa importante con una cerimonia organizzata in famiglia. La festa si è svolta in un luogo privato e ha coinvolto amici e parenti stretti. La famiglia ha condiviso attraverso i social alcuni momenti della giornata, senza fornire dettagli aggiuntivi sull’evento.

Mya, la primogenita di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, ha raggiunto la maggiore età lo scorso 10 aprile 2026. La celebrazione dei diciotto anni della ragazza è stata documentata attraverso contenuti multimediali condivisi sui social, mostrando una festa privata che ha coinvolto il nucleo familiare ristretto. Un traguardo familiare tra ricordi e nuovi inizi. La serata dedicata alla festeggiata ha messo in luce un momento di passaggio fondamentale per la giovane, che ha esordito nel suo nuovo percorso di vita con un ingresso in sala caratterizzato da un abito nero. Le immagini catturate durante l’evento mostrano la ragazza mentre soffia sulle candeline della torta insieme ai genitori e al fratello minore Orlando, che ha 11 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mya, la figlia di Montrucchio e Mancini compie 18 anni: la festa Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, la festa con la dolcissima dedica per i 18anni della figlia Mya | Le fotoCorreva l'anno 2001 quando Flavio Montrucchio, vincitore del Grande Fratello, conobbe Alessia Mancini. “Sei una donna”. Festa nella tv italiana: la figlia dei due conduttori compie 18 anniIl 10 aprile 2026 si è trasformato in una data carica di emozione per la coppia di conduttori italiani. Mya Montrucchio compie 18 anni: festa emozionante e dedica dei genitori