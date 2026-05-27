Notizia in breve

È stata annunciata la quarantesima edizione della Festa delle Ciliegie a Zovon di Vo', organizzata dal Gruppo Le Ciliegie con il supporto del Comune e delle Parrocchie di Vo'. La manifestazione si svolgerà nel paese e si concentrerà sulla celebrazione della raccolta e dei prodotti legati alle ciliegie. Non sono stati forniti dettagli su date o programma specifico.