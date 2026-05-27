Festa delle ciliegie a Zovon di Vo'
È stata annunciata la quarantesima edizione della Festa delle Ciliegie a Zovon di Vo', organizzata dal Gruppo Le Ciliegie con il supporto del Comune e delle Parrocchie di Vo'. La manifestazione si svolgerà nel paese e si concentrerà sulla celebrazione della raccolta e dei prodotti legati alle ciliegie. Non sono stati forniti dettagli su date o programma specifico.
Il Gruppo Le Ciliegie, in collaborazione con il Comune di Vo' e le Parrocchie di Vo', presenta la quarantesima edizione della Festa delle Ciliegie a Zovon di Vo'. La manifestazione si sviluppa negli ultimi due fine settimana di maggio 2026, offrendo serate di intrattenimento musicale, stand. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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