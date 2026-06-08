Il Racing City Group raddoppia con il calcio a 5 nasce l’Acr Messina Futsal 1900

Il Racing City Group ha annunciato la creazione di un nuovo team di calcio a 5, l’Acr Messina Futsal 1900, nato dall’unione tra l’Acr Messina e il Messina Futsal. L’accordo unisce due realtà sportive locali già attive, formando un progetto comune che mira a espandere la presenza della squadra nel calcio a 11 e nel futsal. La nuova formazione si inserisce nel panorama sportivo della città, rafforzando l’offerta nel settore.

Dalla sinergia di intenti tra Acr Messina e Messina Futsal è nata l’Acr Messina Futsal 1900. “L’accordo unisce sotto un’unica identità due realtà già affermate del panorama sportivo locale, dando vita a un progetto condiviso che punta a rafforzare la presenza di Messina sia nel calcio a 11 sia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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