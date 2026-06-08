Il progetto CAM-SENT al Forum dei Cammini e delle Altre Velocità
Il progetto CAM-SENT sarà presentato il 11 giugno 2026 presso la sede della Società Geografica Italiana. La conferenza fa parte del Forum dei Cammini e delle Altre Velocità. L’obiettivo è promuovere itinerari legati ai cammini storici e alle vie alternative di trasporto. La presentazione include dettagli sulle attività previste e le collaborazioni con enti e associazioni coinvolte nel progetto. La partecipazione è aperta a pubblico e professionisti del settore.
Tempo di lettura: 3 minuti L’11 giugno 2026, presso la sede della Società Geografica Italiana – Palazzetto Mattei, Villa Celimontana, a Roma – il GAL Alto Tammaro porterà la propria esperienza al Forum dei Cammini e delle Altre Velocità, terza edizione dell’appuntamento nazionale della Rete LEADER dedicato al turismo lento, che si svolge nell’ambito della XVII^ edizione del Festival della Letteratura di Viaggio (Roma, 10–14 giugno 2026). Nel corso della sessione mattutina dei lavori, nello spazio dedicato al Focus sulle esperienze dei GAL italiani, il GAL Alto Tammaro presenterà un intervento tecnico a cura del dott. Nicola Ciarleglio, responsabile di progetto, dal titolo “Progetto di Cooperazione Interterritoriale ‘Cammini e sentieri d’Europa tra storia e spiritualità, turismo e cultura – CAM-SENT’”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leslie La Penna intervistato sul doppiaggio da Antonio Viola e Daniele Manno, 31 maggio 2026
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