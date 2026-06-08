Il progetto CAM-SENT al Forum dei Cammini e delle Altre Velocità

Notizia in breve

Il progetto CAM-SENT sarà presentato il 11 giugno 2026 presso la sede della Società Geografica Italiana. La conferenza fa parte del Forum dei Cammini e delle Altre Velocità. L’obiettivo è promuovere itinerari legati ai cammini storici e alle vie alternative di trasporto. La presentazione include dettagli sulle attività previste e le collaborazioni con enti e associazioni coinvolte nel progetto. La partecipazione è aperta a pubblico e professionisti del settore.