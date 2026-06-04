All' Abbazia del Loreto la III edizione del Forum nazionale dei cammini storico-religiosi

Dal 5 al 7 giugno 2026, il Palazzo Abbaziale del Loreto a Mercogliano ospiterà la terza edizione del Forum Nazionale dei Cammini Storico-Religiosi. L'evento si svolgerà nella suggestiva cornice dell'abbazia, attirando partecipanti da tutta Italia interessati ai percorsi storico-religiosi. La tre giorni prevede incontri, tavole rotonde e visite guidate dedicati alla promozione e valorizzazione dei cammini.

Dal 5 al 7 giugno 2026, la magnifica e suggestiva cornice del Palazzo Abbaziale del Loreto a Mercogliano (AV) aprirà le sue porte per ospitare la terza edizione del Forum Nazionale dei Cammini Storico-Religiosi. L'evento, organizzato e autofinanziato dall'Associazione Cammino di Guglielmo APS. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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