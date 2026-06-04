Forum Nazionale dei Cammini Storico-Religiosi | il Loreto in cattedra

Dal 5 al 7 giugno 2026, il Palazzo Abbaziale del Loreto a Mercogliano ospiterà la terza edizione del Forum Nazionale dei Cammini Storico-Religiosi. La manifestazione si svolgerà nella suggestiva cornice del palazzo, un edificio di grande valore storico e architettonico. L'evento riunirà rappresentanti di vari cammini religiosi e storici, con incontri e discussioni dedicati alle tradizioni e alle pratiche di questi percorsi.

Tempo di lettura: 3 minuti Dal 5 al 7 giugno 2026, la magnifica e suggestiva cornice del Palazzo Abbaziale del Loreto a Mercogliano (AV) aprirà le sue porte per ospitare la terza edizione del Forum Nazionale dei Cammini Storico-Religiosi. L’evento, organizzato e autofinanziato dall’Associazione Cammino di Guglielmo APS, rappresenta un momento di fondamentale importanza, informazione e confronto per il futuro del turismo lento nel Mezzogiorno. La giornata centrale dei lavori, intitolata “Dove ci porta il Cammino”, si terrà sabato 6 giugno a partire dalle ore 9:30. Il convegno sarà articolato in panel tematici e vedrà i saluti istituzionali di Riccardo Luca Guariglia, Abate Ordinario dell’Abbazia Territoriale di Montevergine e Presidente dell’APS, e di Vittorio D’Alessio, Sindaco di Mercogliano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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