Durante la prima serata del Primavera Sound 2026 al Parc del Forum di Barcellona, si sono verificati numerosi problemi che hanno coinvolto l’organizzazione dell’evento. La giornata inaugurale ha attirato l’attenzione di molti appassionati di musica contemporanea, rendendo l’esperienza memorabile anche per le difficoltà incontrate. La manifestazione ha visto alterne vicende, suscitando discussioni tra i partecipanti e sui social network, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sui disagi.

Quello che è successo giovedì sera al Parc del Forum di Barcellona, nella giornata inaugurale del Primavera Sound 2026, più o meno ne hanno sentito parlare un po’ tutti quelli che si cagano un pochino la musica contemporanea. Nubifragio improvviso, indomabile, funesto nella sua ira achilleica, che gettava dal cielo interi canadair di acqua ad alta velocità, anche grazie alle fortissime scariche di vento. La cosa non è durata quei 15-20 minuti come un normale temporale estivo: è iniziata verso le 21 di giovedì 4 giugno e non si è placata almeno fino alle 3 di mattina del venerdì. Che il cambiamento climatico sia qualcosa che nel concreto si traduce in eventi improvvisi e violenti, stiamo cominciando a capirlo solo ora. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Primavera Sound 2026 è stato un’Odissea (ma divertente)

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