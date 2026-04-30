Il Consiglio di Stato ha deciso che la casa dei Cerretini deve essere demolita. La sentenza ha confermato che l’unica soluzione possibile per questa vicenda è l’adozione di un’ordinanza di demolizione. La decisione si basa sulle risultanze del procedimento e sulle norme applicabili nel caso. La vicenda giudiziaria, che si protraeva da tempo, si conclude con questa pronuncia definitiva.

Il Consiglio di Stato ribalta tutto: "l’unica conclusione possibile della vicenda per cui è causa era e rimane l’adozione dell’ordinanza di demolizione". Ne consegue che "non è condivisibile l’impostazione seguita dal giudice di primo grado – si legge nella sentenza e nelle sue motivazioni pubblicate il 28 aprile scorso – secondo cui sarebbero residuati margini in capo all’amministrazione comunale per una decisione relativamente all’istanza di sanatoria presentata dai signori Cerretini differente da quella concretamente adottata, pur ammettendo lo stesso Tar l’esistenza di una fascia di rispetto boschiva e la natura abusiva del bene, ma ritenendo che "l’amministrazione possa e debba esaminare e pronunciarsi nel merito sulla nuova istanza di regolarizzazione, senza sottostare ad inesistenti vincoli di giudicato .🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Odissea casa Cerretini. Il Consiglio di Stato: "Deve essere demolita"

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