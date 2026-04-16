Durante il CinemaCon sono stati presentati nuovi materiali video e anticipazioni sul film di Christopher Nolan, rivelando dettagli sul ruolo di Charlize Theron. Le immagini e le informazioni diffuse chiariscono alcuni aspetti della trama e del personaggio interpretato dall’attrice sudafricana, che si discostano dalle prime supposizioni fatte dai fan. Questi aggiornamenti forniscono una visione più precisa di come Theron sia coinvolta nella storia e del suo ruolo all’interno del film.

Nuove anticipazioni e materiali video del film di Christopher Nolan dal CinemaCon fanno chiarezza su alcuni dettagli del plot e sul personaggio dell'attrice sudafricana. Christopher Nolan non poteva mancare sul palco del CinemaCon 2026 con la sua Odissea, uno dei momenti caldi del panel dedicato alle anticipazioni Universal. Del film abbiamo già visto un trailer che fornisce un'idea precisa di cosa aspettarci al cinema a partire dal 16 luglio, ma i nuovi materiali video svelati alla platea di esercenti cinematografici di Las Vegas hanno fatto chiarezza su uno dei misteri del film, il ruolo ricoperto da Charlize Theron. Il filmato introdotto da Nolan ha messo a tacere una voce insistente che voleva Theron nel ruolo della Maga Circe rivelando chi interpreterà realmente nel film, .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea: il ruolo di Charlize Theron è stato svelato e non è quello che pensavamo

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